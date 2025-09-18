Aragón denuncia humedades en las pinturas del Sijena y el MNAC lo niega "categóricamente"

Imagen de archivo de la sala donde el MNAC expone las pinturas murales de la sala capitular de Sijena.EFE

El Gobierno de Aragón ha asegurado este jueves que han aparecido humedades en las pinturas de Sijena en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), algo que el centro barcelonés ha negado "categóricamente". El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha denunciado en Zaragoza la "desatención" de las pinturas de Sijena por parte del MNAC, para justificar "la necesidad de acelerar el traslado".

En declaraciones a EFE, el MNAC ha negado "categóricamente" que haya humedades en la sala 16 del museo que afecten a las pinturas murales y ha precisado que "solo hay manchas de humedad antiguas en el soporte de madera de las pinturas, algo que está perfectamente documentado y de lo que la técnica enviada por el Ejecutivo aragonés estaba informada".

El director general de Cultura de Aragón ha asegurado que "con toda seguridad" las humedades "son posteriores a la instalación de esas pinturas en el soporte actual".

El propio museo encargó recientemente un estudio sobre la situación del soporte de madera que concluye que "está totalmente seco".

El MNAC ha admitido que también hay "pintura desconchada, pero no en la sala 16 ni en las pinturas, sino en la arquitectura original del Palacio Nacional de la Exposición Internacional de 1929, que cuando se trasladaron las pinturas románicas a su enclave actual en los años 90 no se repintaron puesto que la museografía dejaba esa parte oculta a la vista".