Rafel Jaume gana el Josep Vallverdú de ensayo y Joan Carles González, el Màrius Torres de poesía

Los Premios Literarios de Lleida 2025 ya tienen ganadores. Joan Carles González Pujalte ha sido reconocido con el 30.º Premio Màrius Torres de Poesia por la obra "Tríptic de George Dyer", mientras que Rafel Jaume i Venys se ha llevado el 42.º Premio de Ensayo Josep Vallverdú con "L'algorisme d'Orfeu. Música, ètica i intel·ligència artificial". El acto de entrega de los galardones se celebrará este viernes por la noche en el emblemático entorno de la Seu Vella de Lleida.

Joan Carles González Pujalte (Mataró, 1963) ha explicado que su obra se inspira en la figura del pintor irlandés George Dyer, amante del también artista visual Francis Bacon. "Me interesó cómo trabajaba Bacon, hace una especie de juego pictórico y es lo que he intentado trasladar yo en mis versos: mostrar cómo se hace una pincelada en poesía", ha detallado el autor. El jurado ha destacado por mayoría sus "pulso narrativo, trama estructurada, imágenes elaboradas y efectismo dramático continuo" en la obra ganadora.

Por su parte, Rafel Jaume i Venys (Palma, 1998) ha conseguido el premio de ensayo con una propuesta innovadora que actualiza el mito de Orfeo en la era digital. "Orfeo era un músico encantador, el mito habla de su poder de cautivar a través de la música. Hoy los algoritmos pueden hacer lo mismo", ha explicado el autor. En su obra, Jaume reivindica "una ética de la música que empiece por una ética de la escucha" y recuerda que "la relación entre arte, poder y emoción comporta una posibilidad de manipulación". El jurado ha escogido esta obra por unanimidad, valorando "la coherencia y estructura del ensayo que describe como la tecnología ha transformado la recepción de la música todo partiendo de la tradición mítica".

Crecimiento significativo en la participación de los premios

La edición 2025 de los Premios Literarios de Lleida ha registrado un incremento sustancial en el número de participantes con respecto a convocatorias anteriores. En total, se han presentado 105 originales: 26 al Josep Vallverdú de ensayo y 79 al Màrius Torres de Poesia. Esta cifra representa un aumento notable con respecto a la edición de 2024, cuando se recibieron un total de 66 originales.

Los premios literarios de Lleida están convocados por la Paeria y el Institut d'Estudis Ilerdencs