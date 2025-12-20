Jordi Llanes, ganador de la 5ª Biennal Larva del IEI

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) inauguró ayer la exposición colectiva de los artistas finalistas de la quinta edición de la Biennal Larva de artes plásticas y visuales en la sala La Gòtika. El jurado proclamó al obra L’Antropocè, de Jordi Llanes (Castellnou de Seana, 1981) como ganadora del certamen. La instalación nace como una reflexión material sobre la fragilidad de la Tierra y la huella que dejan los humanos, y busca promover un diálogo interno entre el objeto y la persona. Como premio, Llanes disfrutará de la producción de una exposición individual en la sala La Gòtika, con la edición del catálogo correspondiente.

Entre los finalistas, se encuentra el tándem de artistas visuales Marta R. Chust y Roc Domingo, que presentaron El perímetre de la llum. Por su parte, el fotógrafo Lluís Vidal explora la memoria colectiva y la actividad cotidiana de una comunidad con Metafísica social; Natàlia Gómez reflexiona a través de la pintura sobre el concepto del hogar con Sinécdoque; y Lluís G. Vesperinas ‘Vespe’ presentó Somnis i presagis, un collage que se adentra en un mundo onírico.

La Biennal Larva es una iniciativa del IEI que apoya el desarrollo de proyectos de arte visual, la creación emergente y la difusión del tejido artístico de la demarcación de Lleida.