Debut en solitario de la leridana Roser Loscos, 3 años después de Las Migas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La violinista y compositora de Agramunt Roser Loscos, excomponente del popular cuarteto Las Migas –en el que se dio a conocer en sus inicios Sílvia Pérez Cruz–, presentará en su localidad natal el próximo día 19 su primer trabajo discográfico en solitario, Límits i abismes. Loscos explicó a SEGRE que en este álbum “explora los contrastes entre el control y el vértigo, entre la seguridad del gesto y la libertad de dejarse llevar”. Una dualidad que refleja su propio proceso creativo y vital: “Fuera de la zona de confort todo es incierto, y a la vez precioso. Es bonito ver cómo desmontas el horizonte y te reinventas dentro de esta nueva realidad”, afirmó la artista. Loscos formó parte de Las Migas durante una década, hasta 2022, con las que publicó los discos Vente conmigo (2026), Cuatro (2019) y Libres (2022), premiado con un Latin Grammy de música flamenca de aquel año. Ahora ha dado un paso adelante con su primer proyecto musical en solitario. “Es la primera vez que me lanzo a componer y a crear un disco en el que el violín es el hilo conductor. A través suyo, explico emociones muy personales, de una manera nueva y como nunca había hecho”, comentó. La violinista describe Límits i abismes como “un viaje interior”, con piezas que narran historias muy diferentes entre ellas y que, por ello, conforman “un disco ecléctico y muy versátil”. Entre sus temas, destaca uno muy especial: Respira, “la primera canción que compuse en mi vida y la que me ayudó a soltarme, superar bloqueos y dejarme llevar”. Loscos explicó que seguirá vinculada a otros proyectos artísticos. “He hecho lo que el cuerpo me pedía, y lo he hecho a fuego lento y con cariño, con muchas ganas de regalar al mundo un pedacito de mí”, afirmó. “Después de tantos años con Las Migas, empiezo una nueva etapa que espero que me traiga muchas alegrías y me permita mostrar este disco en muchos lugares, pero lo más importante para mí es hacer música con gente que admiro y con quien me gusta compartir escenario y música”. Su objetivo es sencillo: “Seguir tocando, tocando y tocando, con este proyecto o con otros que me aporten y me hagan vibrar. Lo más importante es poder vivir de lo que más me gusta: subir al escenario, disfrutar y hacer disfrutar”. Así quiere demostrarlo el día 19 en el Casal Agramuntí (19.30 h, gratuito).