El responsable de La Irreductible, sobre el lleno absoluto de Uclés: “Nos gustaría que todos sus lectores de Lleida pudieran asistir al evento”

Joan Roure, responsable de la librería la irreductible, afirmó ayer que se han visto algo desbordados por el número de reservas, pero “era algo que ya esperábamos. Por eso pensamos que lo mejor era contar con un espacio más amplio y que todos sus lectores de Lleida puedan entrar. Somos conscientes de que habrá gente que se puede quedar fuera, por eso ni nos planteamos hacerlo en la librería, que es donde presentó su anterior libro”, aseguró.

Lleida forma parte de la gira de 30 ciudades que visitará Uclés hasta mayo y que también incluyen Barcelona, Girona y Vic (2, 4 y 5 de marzo). También estará en Zaragoza el 13 de abril y volverá a Barcelona por Sant Jordi.

El escritor estuvo ayer en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, después de reunir a más de 400 personas en el Círculo de Arte de Toledo, en la antigua iglesia de San Vicente. Venía de presentar el libro ante 500 lectores en Valencia. “Abriría las iglesias para que durmiera la gente. Me da mucha rabia que estén cerradas y la gente fuera”, señaló, recordando que en su pueblo hay 19 iglesias y ninguna cumple esa función. "Me parece muy absurdo que la iglesia esté cerrada y la gente fuera", insistió el escritor.