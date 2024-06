🔴 DIRECTO | El mercado de fichajes de todos los clubs de Lleida: rumores, anuncios y toda la información

😍 El pitxitxi del Finques Prats Lleida, @Nuno5Paiva , seguirà una temporada més sota la disciplina llistada. 🏑



🏹 El portuguès ha estat per segon any consecutiu el jugador amb més dianes, i tal com ell mateix pronosticava, enguany ha millorat la seva renda anotadora. pic.twitter.com/jQhoVhZaeO