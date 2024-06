La peña Nucli Bordeus del Força Lleida, con lista de espera para entrar por el efecto llamada de la ACB

El ‘efecto llamada’ que ha supuesto para la afición leridana el ascenso a la Liga ACB, también lo está notando la peña Nucli Bordeus, que prácticamente ha doblado el número de miembros con respecto a la pasada temporada, hasta el punto de que ya no acepta más integrantes e incluso ha tenido que abrir una lista de espera, según explicaban este jueves fuentes de la peña.

Nucli Bordeus tenía esta pasada temporada 170 miembros y, con el cambio de ubicación en el Barris Nord pasa a disponer de 324 asientos, que ya tiene prácticamente cubiertos. Esta temporada se ubicará en la misma zona de la grada, pero más centrada, ocupando tres “pastillas”. “Ha renovado casi todo el mundo y estamos teniendo que decir que no a nuevas peticiones, porque las plazas que nos corresponde con el cambio de ubicación ya están llenas con los nuevos miembros”, explican fuentes de la peña. “El desplazamiento a Madrid para la Final Four fue un éxito y hubo mucha gente que nos hizo saber su interés por formar parte de la peña”, añadieron.Ser socio de la peña cuesta esta próxima temporada 20 euros, aunque ello no incluye el abono, que cada miembro se gestiona individualmente. Nucli Bordeus también busca patrocinadores para financiar los desplazamientos, que esta temporada quieren potenciar.