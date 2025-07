El Lleida, en cuadro para visitar al Torrent

Al Lleida CF se le siguen acumulando los problemas en el tramo final de temporada. A los impagos desde el mes de enero, que provocan que "el día a día sea muy difícil", en palabras del técnico azul, Iñigo Idiakez, se le suma una lista de al menos seis bajas para el partido del domingo en Torrent, especialmente focalizadas en la línea defensiva. De hecho, el entrenador reconoció que "no tenemos centrales", ya que el único jugador disponible en dicha posición es Operé, además de Òscar Rubio y Cortijo en los laterales.

"Ahora mismo, el equipo está en cuadro y estamos muy preocupados por esto. Espero que el domingo no lo esté tanto y podamos sacar un equipo en condiciones, con jugadores en todas las posiciones, que ahora no los tenemos. La situación es la que es y la gente cae lesionada, es normal. Pero ahora mismo tenemos 13 jugadores y vamos a ir a competir", explicó Idiakez en rueda de prensa, a sabiendas de que no podrá contar con Mario Domingo e Iker Garcia, por sanción, y tiene lesionados a Solbes, Campins, Neyder Lozano y Quadri.

Sobre estos cuatro reconoció que "estoy rezando para que alguno de ellos llegue", pero asumió que "a día de hoy no están" y admitió que "completaremos la convocatoria con juveniles si es necesario, pero esta no es la situación para sacarlos a jugar. Hay que hacerlo poco a poco".

Con el equipo undécimo, a cinco puntos del play off que marca el propio Torrent y con la necesidad de sumar un punto en las últimas tres jornadas para sellar definitivamente la salvación, Idiakez dejó claro que "no dejo que el equipo se deje llevar, porque aún hay cosas en la que nos podemos agarrar", pero dejó claro que "sabemos que el equipo tiene dificultades para lo básico e intentamos llevamos el ánimo como podemos, con las ganas de seguir haciendo las cosas bien, como hemos hecho las últimas semanas".

De hecho, el vasco destacó que "al equipo le está ayudando mucho el buen papel de los últimos partidos y la comunión con la gente, que es clave. Si en esta situación encima no tenemos a nuestra afición era imposible sacarlo adelante y ahora vemos que están con nosotros y sin duda ayuda mucho"

Sobre el rival, un Torrent que marca los puestos de play off con 49 puntos, el técnico azul dijo que "es un equipo que tiene la flecha para arriba, con jugadores muy físicos y que controla las segundas jugadas y los duelos". "Sabemos que será un partido muy duro y diferente a los últimos, por los jugadores que tenemos y porque se puede jugar mucho menos que en un campo como el nuestro. Pero tenemos esperanza de que la mejora de las últimas semanas se vea reflejada", concluyó.