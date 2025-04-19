El Betis elimina al Jagiellonia del leridano Imaz y el Athletic al Rangers

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Betis se clasificó el jueves por primera vez en su historia para una semifinal europea, la de la Conference League, después de eliminar al modesto Jagiellonia polaco que lidera el leridano Jesús Imaz, gracias al 2-0 de la ida y al empate en la vuelta (1-1). El Athletic Club, por su parte, tampoco falló en San Mamés y derrotó por 2-0 al Rangers para clasificarse para su tercera semifinal europea de su historia, en este ocasión la Europa League. El partido acabó con seis detenidos, dos de ellos escoceses, por altercados.

En cuanto al resto de la jornada, destacó la clasificación del Manchester United, que se agarró a la épica para mantenerse con vida en Europa tras levantar un 2-4 en la prórroga con tres goles en los últimos ocho minutos que desataron la locura en Old Trafford (7-6 en el global). Precisamente el United será el rival del Athletic Club en las semifinales, mientras que el Betis se las verá con la Fiorentina por un puesto en la final.

Una de las sorpresas fue la eliminación del Lazio en la Liga Europa tras caer ante el Bodö/Glimt en la tanda de penaltis, un resultado que otorgará una quinta plaza a España para disputar la próxima Liga de Campeones. LaLiga contará con un total de ocho equipos en todas las competiciones europeas.