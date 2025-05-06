Vila-sana, el equipo de un municipio de 753 habitantes que domina el mundo

El equipo de hockey del Vila-sana, nacido en una pequeña población del Pla d’Urgell, de 753 habitantes según los datos del censo más reciente, se ha coronado como el campeón del Mundial de Clubes Femenino de hockey, competición antiguamente conocida como Copa Intercontinental. Una gesta sin duda con muy pocos precedentes.

“De ninguna manera me hubiera imaginado en 2003, cuando fundamos el club, que ahora, 22 años después estaríamos donde estamos y como campeones del Mundial de Clubes”, explicaba ayer Ramon Porta, presidente del CP Vila-sana, al día siguiente de haber coronado deportivamente el mundo del hockey femenino desde una población de 753 habitantes. La gesta la firmó el club del Pla d’Urgell en la ciudad argentina de San Juan (más información en las páginas 4 y 5), al derrotar al Fraga por 3-5. Vila-sana y Fraga, club también con notable presencia leridana, llegaron a la competición antiguamente conocida como Copa Intercontinental como los dos mejores equipos de Europa, tras haber disputado el año anterior la final de la Champions que cayó el lado oscense. Ambos equipos, separados por apenas 60 kilómetros, se jugaron el título a 10.000 kilómetros y ganaron las leridanas.

“Empezamos con un equipo y ahora tenemos 15”, añade Porta, que recuerda que el CP Vila-sana nació como una necesidad. “No había nada y pensamos en hacer alguna cosa para que los niños y niñas pudieran hacer deporte en Vila-sana. Un amigo, que era directivo del club de hockey de Mollerussa, nos dijo que por qué no hacíamos hockey y ellos nos ayudaron al principio con los patines y los sticks”, añade.

Pasados 22 años, aquel incipiente club se ha convertido en uno de los referentes a nivel mundial. Ya ha ganado dos títulos, la Supercopa de España el pasado verano y el Mundial de Clubes este fin de semana y, previamente, había perdido una final de la Supercopa y dos de la Champions, cayendo en dos de estas finales por penaltis. “Hemos llegado a lo alto, pero hemos tenido que picar mucha piedra”, rememora Porta quien recuerda que este fin de semana pasará a la historia del club porque, “hemos ganado un triplete. No solo se ha conquistado el Mundial de Clubes, nuestros equipos de Fem 11 y Fem 15 se han proclamado campeones de Catalunya. Sin duda es un gran éxito y demuesta que el club tiene un gran futuro por delante”, destaca.

Con cuatro argentinas en el equipo, todas de San Juan –Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini y Gimena Gómez– afirma que “nos hemos sentido como en casa. Nos han tratado de forma excelente” y explica que la presencia de camisetas del Vila-sana en las gradas obedece a que “hemos repartido 500 camisetas que habíamos hecho expresamente para esta competición. Somos un club que trata bien a la gente y cuando das, también recibes”, añade.

El crecimiento continuado del club les ha llevado a disponer este curso de un presupuesto de 300.000 €, del que “el 50% se destina a la base” y, en cuanto a la financiación, señala que “tenemos subvenciones por parte de las instituciones, como todos los clubes, pero también tenemos el apoyo de cerca de 70 empresas colaboradoras, básicamente del Pla d’Urgell”.

Jaume Caballé: “Lo que ha hecho este equipo es extraordinadio”

Jaume Caballé, alcalde de Vila-sana, no paró ayer de atender llamadas de felicitación por la gesta lograda por el equipo femenino de hockey. “Estamos muy contentos, es un orgullo ser hoy de Vila-sana”, explica. “Lo que ha hecho este equipo es extrordinario. Han llegado a lo máximo, el título de campeonas del mundo de clubes”, añadía, aunque recordaba que para llegar aquí “se ha picado mucha piedra”, al tiempo que se mostraba satisfecho porque “el futuro del hockey está asegurado, ya que este fin de semana también los equipos de Fem 11 y Fem 15 han logrado el título de Campeonas de Catalunya de sus categorías”. “Hoy somos el pueblo más mediático”, concluyó.

El ayuntamiento prepara hoy rúa y una recepción nada más llegar

El ayuntamiento de Vila-sana inició ayer mismo los preparativos para ofrecer al equipo la recepción que merece por su gesta, aunque primero habrá una rúa por las calles de la población, partiendo de la plaza de les Casetes hasta el consistorio. El equipo salió ayer desde Sant Juan hacia Mendoza, para tomar un avión hacia Sao Paulo y tiene previsto aterrizar en Barcelona sobre las 18.10, por lo que la llegada a Vila-sana se espera a partir de las 20.00.

Lluís Rodero no quiere que las celebraciones se alarguen durante la semana, ya que el sábado, con poco tiempo de descanso, el equipo juega partido de Liga en A Coruña, por lo que deben partir a la ciudad gallega el viernes.