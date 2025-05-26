Del palco a la grada de animación: el presidente del Hiopos Lleida vivió con el Nucli Bordeus el partido contra el Unicaja

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El presidente del Hiopos Lleida, Albert Aliaga, sorprendió a todos al abandonar su habitual ubicación en el palco para vivir el último partido de la temporada en casa contra el Unicaja desde la grada de animación. Ataviado con la camiseta distintiva del "Nucli Bordeus", Aliaga quiso experimentar en primera persona el ambiente que ha convertido a la afición leridana en uno de los grandes descubrimientos de la temporada en la ACB.

El gesto del máximo mandatario del club puede interpretarse como un reconocimiento al papel fundamental que ha jugado la afición en el éxito de la permanencia del equipo en su año de debut en la máxima categoría. Los seguidores burdeos se han convertido en un auténtico sexto jugador, como demuestran las ocho victorias conseguidas en el Barris Nord frente a las tres logradas a domicilio durante esta temporada.

Una despedida agridulce ante Unicaja

La Liga ACB bajó ayer el telón en el Barris Nord con una derrota ante Unicaja (69-98) que, pese a la contundencia del marcador, tuvo tintes emotivos. El conjunto malagueño demostró su superioridad en un partido intrascendente para la clasificación, pero que sirvió para que la afición local despidiera a varios jugadores que no continuarán la próxima temporada.

Entre las despedidas más sentidas destacó la de Kenny Hasbrouck, uno de los héroes del ascenso, que fue manteado por sus compañeros al finalizar el encuentro entre los aplausos del público. La afición también aprovechó para pedir a gritos la continuidad de otra de sus estrellas con cánticos de "¡Batemon quédate!" que resonaron en todo el pabellón.

El valor de la afición en la permanencia

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, no dudó en destacar el papel crucial de la afición: "Ha sido clave en el devenir de la temporada y del proyecto. Hemos puesto a Lleida en el mapa baloncestístico y también en cuanto a ambiente. Se ha visto en muchos videos que en el Barris se respira una fiesta y ojalá podamos conseguir aún más y hacer más ruido, ese es el objetivo para la temporada que viene".

Último compromiso en Girona

El Hiopos Lleida cerrará definitivamente la temporada el próximo jueves 23 de mayo a las 20:30 horas en la pista del Girona, y no el viernes como estaba inicialmente previsto. El adelanto ha sido posible gracias a que el conjunto gerundense, pese a perder ayer ante el Barça (97-74), aseguró su permanencia en la ACB debido a la derrota del Granada en Madrid, por lo que el encuentro carece ya de trascendencia clasificatoria.