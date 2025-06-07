Vicente Javaloyes exige una Asamblea al Lleida como socio del club para informar de la situación

Vicente Javaloyes , uno de los ocho socios propietarios del Lleida Ponent Club de Futbol ha solicitado, a través de un burofax, que se convoque una Asamblea General Extraordinaria para informar de la situación en que se encuentra el club, aportanto una serie de informació que considera que deben saber todos los socios. “Consta en los estatutos del club que si un diez por ciento de los asociados lo solicita, tiene que convocarse la asamblea”, explicaba Javaloyes.

Entre los puntos del orden del día que exige saber figuran como los dos primeros la “información y, en su caso, aprobación de los resultados de la auditoria contable y due diligence realizadas” e “información y, en su caso, aprobación de las operaciones vinculadas, transacciones económicas y contratos entre Luis Pereira o sus empresas y el club”, cuyo objetivo es “saber cuánto dinero ha puesto Pereira en el club durante su gestión”.

Cuando Pereira entró en el club, en enero de 2022, se incorporó como socio junto a Luis Bautista, Ana María Marín, Rubén Muñoz y Vicente Javaloyes, lo que les daba mayoría sobre los socios ya existentes, Albert Esteve, Jordi Esteve, Montse Solana y He Jun. Por diferentes circunstancias salieron de la sociedad Albert y Jordi Esteve y Montse Solana, entrando posteriormente Marta Pereira y Marc Michael François Lapaire. Pereira y los seis socios que incorporó y He Jun serían los 8 socios actuales.

Entre el resto de puntos que Javaloyes exige que consten en el orden del día está la “información sobre el convenio” con el colegio Terraferma, la “información” y “aprobación de los apoderamientos otorgados a favor de Marc Torres” así como sus retribuciones. También incluye en su petición puntos sobre la “información sobre la solicitud de avales, préstamos, créditos y otros sistemas de financiación del club”, “información sobre las negociaciones mantenidas con grupos de inversores interesados en el club” y la propuesta de “una acción de responsabilidad contra los miembros de la junta directiva”.