El cambio de gestión del Lleida CF lo tendrán que validar, entre otros, Vicente Javaloyes y el empresario chino He Jun que incorporaron los Esteve

Si el Lleida cierra finalmente la cesión de su gestión a un grupo inversor catalán, tal como ha avanzado este miércoles Xavier Madrona en SEGRE , la decisión final se tendrá que votar en una asamblea en la cual, entre otros, figuran al exdirector general Vicente Javaloyes y el empresario chino He Jun , que fue incorporado en su día por los hermanos Esteve .

El adjunto a la presidencia del Lleida CF, Marc Torres, confía en que pase, a pesar de mantener la cautela. Antes se tendrá que concluir la auditoría, que dará una deuda aproximada de 4,8 millones de euros.