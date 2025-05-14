El cambio de gestión del Lleida CF lo tendrán que validar, entre otros, Vicente Javaloyes y el empresario chino He Jun que incorporaron los Esteve
Vicente Javaloyes, que acabó demandando al club y enfrentado con Pereira, y He Jun, figura introducida por los hermanos Esteve, tendrán voz y voto a la asamblea que decidirá la posible cesión a un grupo inversor catalán
Si el Lleida cierra finalmente la cesión de su gestión a un grupo inversor catalán, tal como ha avanzado este miércoles Xavier Madrona en SEGRE, la decisión final se tendrá que votar en una asamblea en la cual, entre otros, figuran al exdirector general Vicente Javaloyes y el empresario chino He Jun, que fue incorporado en su día por los hermanos Esteve.
Xavier Madrona Rubio
El adjunto a la presidencia del Lleida CF, Marc Torres, confía en que pase, a pesar de mantener la cautela. Antes se tendrá que concluir la auditoría, que dará una deuda aproximada de 4,8 millones de euros.