Iñigo Idiakez: “Algunos jugadores del Lleida se vendieron joyas de oro para sobrevivir”

El ya exentrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, entrenará la próxima temporada en Chipre, concretamente en el AEK Larnaca, club en el cual ejercerá de asistente de su hermano Imanol, también extécnico del Lleida, que vuelve al club que ya entrenó entre 2016 y 2018 y el 2019.

Iñigo, en declaraciones en este diario, recordó que “hubo muchos dramas, sobre todo el último mes en el Lleida,” a causa de los impagos. “No sólo por parte de jugadores, también por los empleados del club. Algunos se vendieron joyas de oro para sobrevivir y muchos compartieron apartamentos pequeños para que les saliera más barato”, añadió.