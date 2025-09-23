‘Hat trick’ de medallas para Lleida

El deporte leridano conquistó este fin de semana tres medallas internacionales, dos en el Mundial de descenso esprint de piragüismo en la República Checa –un oro y una plata de Xavier Miralles–, y otra en el Mundial de Naciones de trial de Tolmezzo (Italia) a cargo de Laia Pi, que conquistó el título formando parte de la selección española.

La piloto de La Seu d’Urgell, de 19 años, sumó su segunda presea en este certamen después del bronce del año pasado. Esta vez el objetivo era volver a subir al podio, pero no contaban con ganar el título. “No nos lo esperábamos porque somos un equipo muy joven y el resto de selecciones cuentan con pilotos muy experimentadas”, reconocía ayer Pi, que formó tripleta con Daniela Hernando y Berta Abellán.

El campeonato estuvo muy reñido y no se decidió hasta la última zona, y con sorpresa final. Después de dominar toda la prueba, las italianas, que jugaban en casa, reaccionaron y lograron empatar a 54 puntos al final, aunque el título acabó en manos de España por haber logrado más ceros que Italia. “No nos esteramos de que habíamos ganado el oro hasta que nos llamaron por megafonía para acudir al podio, porque las italianas estuvieron reclamando hasta el final. Fue muy fuerte, algo para recordar”, señaló eufórica Laia, que este año ha debutado en la máxima categoría mundial con un octavo puesto individual.

Por su parte, el sicorista Xavier Miralles logró el oro en K1 y la plata en el C2 haciendo pareja con el gallego Jesús Rodríguez, ambas en la categoría máster, sus primeras preseas en este certamen. También tomaron parte Alan Padilla e Iker Jiménez, del mismo club, que se quedaron a las puertas de luchar por las medallas en C2 sénior, mientras que su compañera Alba Oronich también se quedó fuera de la final en K1.

En la modalidad de patrullas, Miralles acabó octavo en K1 formando tripleta con los leoneses Sergio Ruiz y Guillermo Fidalgo, mientras que Padilla y Jiménez, junto al salmantino Rodrigo Ramos, firmaron el sexto puesto mundial de C1 y quedaron fuera de competición en C2 al volcar una de las embarcaciones.