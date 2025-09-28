Salvador Illa felicita a Marc Márquez por su séptimo título de MotoGP

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado su “enhorabuena” al piloto de MotoGP Marc Márquez, que este domingo en Japón se ha proclamado campeón del mundo. En un mensaje por X Illa ha destacado que Márquez “sigue haciendo historia en MotoGP”.

Con este triunfo, el piloto de Cervera consigue su séptimo título mundial a la categoría reina del motociclismo, igualando los siete campeonatos de Valentino Rossi y situándose sólo uno por debajo del récord histórico de Giacomo Agostini con ocho. Marc Márquez consolida así su leyenda y se confirma como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.