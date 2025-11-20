Paulí y Golomán coinciden en que faltó juego colectivo

El Hiopos Lleida dejó escapar en Manresa una victoria que, durante muchos minutos, pareció tener bajo control, pero que entregó en una mala segunda parte, especialmente el último cuarto, en el que desapareció como equipo y afloraron los individualismos. Dos de sus protagonistas, Oriol Paulí y Gyorgy Golomán, coincidieron ayer en que en el Nou Congost el equipo perdió su esencia y le faltó juego colectivo. “En el último cuarto los obstáculos se nos pusieron de por medio y en lugar de unirnos, fuimos por caminos separados”, apuntó el pívot húngaro, que puntualizó que “para un equipo como el nuestro, lo más importante es jugar como el bloque que somos. Es la única forma de ganar y es algo en lo que tenemos que hacer hincapié”.

Paulí, por su parte, abogó también por repartir responsabilidades y protagonismos en la pista. “Está claro que hemos ganado partidos en los que Caleb (Agada) y James (Batemon) han brillado mucho y han hecho muchos puntos, pero al final esto es una cuestión de todos y todos tenemos que sumar. Tenemos plena confianza en ellos y queremos que asuman estos tiros, pero también tenemos que sumar todos”, afirmó. El gerundense incidió en que las individualidades de algunos jugadores no fueron la causa principal de la derrota, sino que hubo más. “El individualismo que hubo en el último cuarto creo que no fue el problema. Lo que no puede fallar es la intensidad. Ellos en el último cuarto nos pasaron por encima a nivel físico y eso es lo que un equipo como el nuestro no se puede permitir. Tenemos que intentar dar siempre este tono, sobre todo en defensa, para que nos permita correr y ser más peligrosos en ataque”.

Paulí destacó las cualidades que han situado al Hiopos en la zona media-alta de la clasificación. “Somos un equipo que si defendemos agresivos y somos sólidos en el rebote tenemos medio partido ganado. Ofensivamente tenemos muchos recursos, pero el Manresa nos ganó el partido por no cerrar el rebote y por algunas pérdidas un poco tontas por nuestra parte. A veces ganas partidos y parece que aquel día el rival no estaba fino, pero es todo lo contrario, tenemos que dar mucho valor a victorias como las de Baskonia o Barça, que son rivales de mucho nivel”, señaló.

Tanto Oriol Paulí como Gyorgy Golomán han sido convocados por sus selecciones para la próxima ventana FIBA. El magiar, que ya es un asiduo, asegura que “jugar para mi selección y representar a mi país es siempre un honor”, mientras que el gerundense, que regresa un año después de su última presencia, en noviembre de 2024, dijo que “hay un cambio de seleccionador y siempre está bien que te sigan llamando. Estoy muy motivado”.