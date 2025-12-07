“Algunos desean que no siga”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, denunció tras el partido que “algunos quieren que no siga” cuando se le preguntó por su futuro en el club, añadiendo que “todo lo que está en mi mano es intentar seguir adelante, lo demás ya no depende de mí”. “Yo sé que se especula mucho sobre mi sitio pero yo debo mirar hacia adelante”. Además, respondió con un escueto “sí”, a la questión de si el equipo había tocado fondo.

Acerca de la expulsión de Santana que condicionó el encuentro, Gabri dijo que “habíamos preparado muy bien el partido y la roja nos hace cambiar todos los planes”. Además, añadió que “al margen de quedarnos con uno menos, hemos hecho un cambio que no ha funcionado”, en referencia al ingreso de Lamin en el minuto 28 y su sustitución en el descanso por Camara.

Sobre el juego, el técnico de Sallent dijo que “debo quedarme con el orgullo y la lucha que han ofrecido los jugadores en el segundo tiempo porque jugar esos minutos con un escenario así es muy difícil mentalmente”. Lamentó que “tenemos once bajas y para la semana que viene se suma la de Nico Magno. Eso tampoco ayuda a la situación por la que pasamos”, añadió.

Gabri advirtió que “todos los jugadores deben mirar hacia adelante por el escudo que visten, porque son profesionales y porque tienen un contrato con este club”, destacando que “no creo que solamente que el mercado invernal salve la situacion”.