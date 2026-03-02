Nuevo desencuentro entre Atlètic Lleida y Lleida CF por el escudo de la histórica UE Lleida

La relación habitualmente tensa entre Atlètic Lleida y Lleida CF está inmersa en otro conflicto, ahora por el escudo. Según ha podido ratificar SEGRE, el Club Esportiu Atlètic Lleida 2019 pidió, el 21 de julio del año pasado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro del escudo de la UE Lleida (imagen de la izquierda).

La solicitud, que aún no está aprobada, aparece en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial publicado el 28 del pasado octubre, y hace pocas semanas el Lleida CF, a través de su Consell Social, conoció la situación y ahora estudia medidas legales, al considerar que el escudo de la UE Lleida genera “una evidente confusión” con sus marcas registradas.

El Atlètic Lleida, contactado por SEGRE, justificó la decisión porque, ante la incertidumbre por el futuro del Lleida CF en verano, “quisimos asegurarnos que el escudo del club más histórico de la ciudad no cayera en manos de nadie de fuera y por eso hicimos la solicitud”. “Nunca ha habido ninguna intención de suplantar a nadie”, añadió el club de Cappont.

A raíz del obligado cambio de nombre de Lleida Esportiu a Lleida CF, por la impugnación de la marca por parte de Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol –entidad que registró los nombres de Atlètic Lleida y Unió Esportiva Lleida–, el club presidido por Pereira tiene, por un periodo de diez años, dos escudos en la oficina de registros: el actual con las palabras Lleida CF, aceptado como la Marca Nº 4.210.885; y otro idéntico, pero sin ninguna letra (Marca Nº 4.210.881), ambos aprobados entre octubre y noviembre de 2023.

Por otra parte, 97 socios del Lleida CF irán en autobús al Narcís Sala para ver gratis el partido de mañana entre Sant Andreu y Atlètic Lleida. Además, los abonados azules que viajen por su cuenta entrarán gratis si presentan su carnet.

Identificando a los pioneros de la historia de la Unió Esportiva Lleida

El periodista leridano Oriol Jové está realizando un trabajo de documentación sobre los pioneros de la UE Lleida, desde su fundación como Lérida Balompié en 1939, con el fin de recopilar toda su información personal y tener archivados los datos de todos los jugadores de la entidad.

Tras un largo proceso de recopilación de datos, los únicos ocho jugadores de toda la historia sin su historial completo son Enrique Rubió, Toló, Martín, Margó, Manonelles, González, Josep Aguilar y Avelino, todos ellos miembros del primer equipo de la historia de la entidad, en la campaña 1939-40.

Por ello, Jové pone a disposición de familiares o conocidos que puedan facilitar cualquier tipo de información personal (como fecha y lugar de nacimiento o nombre completo) el correo fotosuelleida@gmail.com.

La opinión de los aficionados

Desde la red social X, los aficionados del Atlètic Club expresan su desacuerdo con las acciones llevadas a cabo por el club. Consideran que estos hechos perjudican la imagen del equipo y se sienten engañados y decepcionados por la forma en que se han gestionado. Afirman que han sido ignorados y utilizados en lo que pensaban que iba a ser un gran proyecto, pero que finalmente ha acabado con la sustitución del club histórico de la ciudad, al que tienen un gran respeto.

Aseguran que permanecen a la espera de la respuesta del club y que, en función de la transparencia que muestre, tomarán decisiones drásticas sobre su continuidad y el apoyo futuro.