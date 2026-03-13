Jordi Cortés, técnico del Lleida CF: “a perro flaco, todo son pulgas”

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, resumió la difícil situación que vive su equipo con el refrán “a perro flaco, todo son pulgas”, antes de un partido clave mañana frente al Cerdanyola, el equipo que marca el descenso a cinco puntos de los azules, en el que no podrá contar con su centro del campo titular (Sasha, Silva y Rusi).

Sin embargo, defendió a capa y espada al equipo, al que se refirió como “héroes” que “se están partiendo la cara por este escudo, y esta semana lo volveremos a hacer”. Aun así se mostró comprensivo con la frustración de la afición y recordó que “no es el momento de recriminarse nada. Tenemos que estar juntos”.