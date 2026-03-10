Los principales equipos de fútbol de Lleida, en una cuenta atrás para la salvación

No está siendo el año del AEM, el Atlètic Lleida, el Lleida CF y el Mollerussa. Tampoco es que haya sido el año del fútbol, en general, en Lleida.

En el Recasens, cambios recientes, como el cambio de entrenador a principio de temporada y cambiar el Recasens por el Camp d'Esports, derivó en una crisis de resultados que comportó el regreso a finales de año de Rubén López al banquillo y el regreso a su campo habitual. El AEM luchará este año por salvar la categoría después de jugar el año pasado el play-off de ascenso a Primera División contra el DUX Logroño .

Con respecto al Atlètic Lleida, su primera aparición en Segunda Federación, después de comprar la plaza que dejó el descenso del Lleida CF , no está siendo buena. El equipo que se inició con Gabri en el banquillo sufre por sacar la cabeza a la parte baja de la tabla. La entrada de Jordi López y una renovación de la plantilla en el mercado de invierno no parece que se traslade en resultados a la clasificación. El Atlètic se encuentra a 7 puntos del play-out y a 8 de la salvación.

El Lleida CF es colista de tercera RFEF. A pesar de haber formado una plantilla en pocos días, y haber empezado a sumar puntos y buenas sensaciones al principio de año, una racha negativa y con malos resultados contra rivales directos lo lleva a ser último a cinco puntos de la salvación.

Y con respecto al Mollerussa, el equipo del Pla d'Urgell siguió una inercia muy parecida a la del Lleida. Ahora, con seis puntos sumados en las últimas jornadas, el equipo sale de los lugares de descenso y respira para estar a dos puntos por encima de la salvación.

Actualización de marcadores: