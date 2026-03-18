El Hiopos Lleida hace oficial el fichaje del base Adrià Rodríguez

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El Hiopos Lleida ha hecho oficial este miércoles la incorporación del base catalán Adrià Rodríguez lo que resta de temporada y dos más. Proviene del Washington State Cougars de la NCAA, equipo con quien ya ha finalizado la liga.

Tal como publicó SEGRE, las dos partes habían llegado a un acuerdo verbal pero estaba pendiente la firma del contrato

Adrià Rodríguez se formó en las canteras del CB Cornellà y el FC Barcelona. La temporada 2020-2021 debutó en LEB Plata con el equipo del Baix Llobregat y la 2021-2022 lo hizo en Lliga EBA con el FC Barcelona. Después de una campaña en el Basket Navarra Club (2022-2023), Rodríguez recala en el Club Lucentum Alicante de LEB Oro en 2023 y juega los Play-Offs de ascenso a la ACB contra el Força Lleida.