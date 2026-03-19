La sentencia del juicio contra Albert Esteve puede aliviar de forma decisiva la carga del Lleida CF

Empieza el juicio a Albert Esteve por el presunto fraude de 900.000 € en la Seguridad Social

¿Cómo puede afectar en el Lleida CF al sentido de la sentencia del juicio contra Albert Esteve ? De entrada, en el retirar las acusaciones contra las dos entidades, el Lleida Esportiu y el Lleida Ponent CF como sucesor, ya no hay crédito contingente al desaparecer la amenaza de multa de 2,4 millones de euros.

Y si, además, se redujeran a 335.000 euros como fijó al perito judicial los casi 829.000 que la acusación sostiene que se defraudaron en la Seguridad Social, la deuda del club tendría una rebaja considerable de cara a su situación concursal.