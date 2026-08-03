El Ilerna lleida anuncia que Kur Kuath vuelve a Lleida

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Kur Kuath vuelve a Lleida para jugar con el conjunto dirigido por Gerard Encuentra. El pívot en la temporada del ascenso al ACB, siendo elegido MVP de la Final Four. La próxima temporada ocupará la plaza de extracomunitario.

Antes de Kuath, el equipo hizo oficial el fichaje del base norteamericano Darius McGhee, de 27 años y 1,75 metros de altura. El Ilerna Lleida sigue trabajando en más incorporaciones para la próxima temporada, Kuath era una de los esperados.