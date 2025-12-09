Inspectores de Hacienda critican el retraso del sistema VeriFactu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado su preocupación ante la reciente aprobación de un Real Decreto-ley que modifica los plazos de adaptación al sistema RSIF-VERIFACTU, conocido popularmente como 'VeriFactu'. Los inspectores denuncian que esta decisión se ha tomado sin un proceso previo de contraste técnico suficiente y lamentan que hayan prevalecido intereses políticos sobre los técnicos.

Durante los últimos años, el proyecto VeriFactu ha sido presentado como una pieza fundamental en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente para combatir el uso de software de ocultación de ventas. Este sistema se diseñó como un instrumento esencial para avanzar en la digitalización y trazabilidad de la facturación empresarial en España. Los continuados mensajes institucionales sobre los plazos de cumplimiento han generado expectativas legítimas en empresas, desarrolladores y profesionales que ya han invertido importantes recursos económicos y humanos para adaptarse a tiempo.

Según la asociación, los cambios introducidos sin una adecuada justificación técnica generan inseguridad jurídica en el sector empresarial. Además, penalizan a quienes han cumplido voluntariamente con las fechas inicialmente establecidas y pueden transmitir a la sociedad un mensaje equivocado: que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad original.

Impacto en la credibilidad del sistema tributario

Los Inspectores de Hacienda reconocen la necesidad de facilitar una transición ordenada al nuevo sistema, especialmente para pymes y autónomos. Sin embargo, insisten en que cualquier modificación del calendario debería venir acompañada de una motivación clara, transparencia en los criterios utilizados y una comunicación coordinada, particularmente con aquellos profesionales y empresas que han trabajado activamente en la implantación del sistema.

La asociación recuerda que el éxito de VeriFactu no depende exclusivamente de la tecnología implementada, sino también de la credibilidad institucional y la coherencia regulatoria del sistema tributario español. Asimismo, destacan la importancia del respeto hacia quienes han actuado de buena fe, anticipándose a la norma y realizando las inversiones necesarias para su cumplimiento en los plazos originalmente establecidos.