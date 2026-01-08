Esofitec valora positivamente el aplazamiento de VeriFactu hasta el 2027

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Gobierno estatal ha confirmado oficialmente un cambio en el calendario de implantación del reglamento de la Ley Antifraude y del sistema de facturación VeriFactu. Esta decisión supone un aplazamiento significativo para empresas y autónomos: las sociedades deberán estar adaptadas antes del 1 de enero de 2027, mientras que el colectivo de autónomos dispondrá de margen hasta el 1 de julio de 2027. Esta prórroga amplía en un año los plazos que se habían previsto inicialmente, ofreciendo un respiro al tejido empresarial.

Esofitec, consultora tecnológica de referencia en soluciones de acompañamiento digital para empresas y partner Premium de Wolters Kluwer, ha valorado esta noticia de manera positiva, aun reconociendo que plantea el reto de no relajar los objetivos de digitalización. Según Víctor Bernués, responsable comercial de la entidad, este tiempo adicional no debe entenderse como una interrupción del proceso: «Llegados a este punto, el aplazamiento no significa frenar la transformación digital, sino dar a las empresas el tiempo necesario para hacerla bien.» Bernués señala que, durante las últimas semanas, muchos negocios habían manifestado su inquietud y preocupación ante unos plazos que consideraban excesivamente ajustados para una implementación segura.

Durante todo el año 2025, Esofitec ha liderado una intensa labor pedagógica y de divulgación a través del Tour VeriFactu, con sesiones informativas en Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona y Aragón. Esta experiencia sobre el terreno ha permitido detectar un interés creciente entre empresarios y autónomos y una fuerte demanda de soporte técnico que todavía quedaba pendiente de absorber. Elena Sorribas, del equipo de comunicación de Esofitec, recuerda que la digitalización va más allá de la legalidad: es una herramienta para ganar control, trazabilidad y competitividad. Por todo ello, y tras conocer el aplazamiento, la consultora ya ha anunciado que ampliará su calendario de sesiones formativas y el despliegue de soluciones de facturación integradas en el ecosistema de Wolters Kluwer para acompañar a las empresas en este nuevo escenario.

LA VOZ DE LOS EMPRESARIOS

El alivio es tangible entre los empresarios que ya habían iniciado el proceso. Jaime Martí, de la firma Grabados Juanjo, explica que este margen es clave para realizar una transición rigurosa y evitar las improvisaciones de última hora, garantizando que la estructura interna de la empresa esté realmente preparada. En la misma línea, María José Sánchez, responsable de Los Extremeños –empresa que cuenta con cuatro tiendas, dos restaurantes y obrador propio–, ve en el cumplimiento de la normativa una oportunidad para profesionalizar aún más los procesos y ganar en organización y criterio.