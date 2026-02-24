Diferencias claras entre barrios en la ciudad de Lleida: el precio por m² del más caro casi triplica al más barato

La ciudad de Lleida presenta diferencias notables de precio por metro cuadrado de vivienda entre los diferentes barrios.Portal Estadístico del Notariado

El Portal Estadístico del Notariado ha puesto en marcha una plataforma digital interactiva que permite consultar los precios reales de compraventa de viviendas a todo el Estado español. La demarcación de Lleida registra el precio medio más bajo de Cataluña, con 1.123 euros por metro cuadrado, una cifra que se sitúa por debajo de la media estatal de 1.909 euros y también inferior a las comarcas vecinas oscenses.

La nueva herramienta, de acceso gratuito y abierto al público, se fundamenta en los datos contenidos en las escrituras notariales de compraventa y ofrece información transparente sobre los importes reales de las transacciones inmobiliarias, no los de simple oferta. Esta característica convierte el mapa en una herramienta valiosa para compradores potenciales y profesionales del sector, ya que facilita la comparativa entre diferentes zonas geográficas con datos verificados.

Barcelona lidera los precios autonómicos con 2.702 euros por metro cuadrado, seguimiento de Girona con 2.165 euros y Tarragona con 1.461 euros, todas por encima de la demarcación leridana.

La capital del Segrià muestra contrastes notables entre sus diferentes barrios con respecto al precio de la vivienda. Ciudad Jardín encabeza la clasificación como el barrio más caro con 2.733 euros por metro cuadrado, mientras que el Centro Histórico posiciona como el más económico con 941 euros, casi una tercera parte del primero.

Los códigos postales 25002 y 25003, que aglutinan el resto del Centro Histórico, Gardeny, la Mariola y Joc de la Bola, presentan una media similar que supera ligeramente los 1.000 euros por metro cuadrado. Por su parte, barrios como Balàfia, Pardinyes, Cappont o la Bordeta oscilan entre los 1.300 y 1.400 euros por metro cuadrado.

Naut Aran, en el podio de los municipios más caros del Estado

La provincia leridana cuenta con Naut Aran como uno de los municipios con los precios más elevados de todo el territorio español. Este municipio aranés alcanza un importe de 6.034 euros por metro cuadrado y un precio medio por inmueble de 808.290 euros, situándose en el podio estatal.

Los municipios más económicos de Cataluña son leridanos

En el extremo opuesto de la mesa, tres municipios de Lleida lideran el ranking de las viviendas más asequibles de Cataluña. Belianes registra el precio más bajo con 167 euros por metro cuadrado, seguido muy de cerca por Vilanova de la Barca con 168 euros y l'Albagés con 182 euros, según los datos publicados por el portal notarial.