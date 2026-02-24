Tres municipios de Lleida, los que tienen el precio por metro cuadrado más bajo de Cataluña, según los notarios

Publicado por JOSEP RIBA SALVANY PERIODISTA LÉRIDA Creado: Actualizado:

El Portal Estadístico del Notariado ha puesto en marcha un mapa interactivo que permite consultar los precios reales de la vivienda a todo el Estado español, basándose en las escrituras de compraventa autorizadas ante notario. La plataforma digital, de acceso gratuito y universal, muestra de forma visual y transparente los importes efectivos de transacción, no los de oferta, cosa que facilita la comparativa territorial y se convierte en una herramienta de referencia para compradores y profesionales del sector inmobiliario.

Les datos revelan que la demarcación de Lleida registra el precio medio más económico de Cataluña, con 1.123 euros por metro cuadrado. Esta cifra se sitúa por debajo de Barcelona (2.702 €/m²), Girona (2.165 €/m²) y Tarragona (1.461 €/m²), y también queda por debajo de la media estatal, en que se sitúa en 1.909 euros por metro cuadrado. Incluso la provincia oscenca supera ligeramente Lleida, con 1.186 euros por metro cuadrado.

Con respecto a los municipios leridanos más económicos de Cataluña, Belianes encabeza la lista con 167 euros por metro cuadrado, seguido de Vilanova de la Barca con 168 €/m² y l'Albagés con 182 €/m², según la información publicada por la herramienta notarial. La venta de casas y masías con mucha superficie de metros cuadrados a un precio asequible, muchas veces por la antigüedad de estas, provoca que los precios de estos municipios aparezca tan asequible en el mapa.

En el otro extremo de la mesa, Naut Aran se sitúa entre los municipios con los precios más elevados de todo el Estado español. Este municipio aranés llega a los 6.034 euros por metro cuadrado, con un precio medio por inmueble de 808.290 euros, una cifra que contrasta radicalmente con el resto de la demarcación leridana.

Diferencias notables entre barrios de la ciudad de Lleida

En la capital del Segrià, las diferencias de precio entre barrios resultan muy significativas. El dato más ilustrativo es el que compara Ciudad Jardín, el barrio más caro con 2.733 euros por metro cuadrado, y el Centro Histórico, el más económico con 941 €/m², donde el primero casi triplica el valor del segundo.

Los códigos postales 25002 y 25003, que corresponden al resto del Centro Histórico y Gardeny, así como la Mariola y Joc de la Bola, mantienen una media también relativamente baja que supera por poco los 1.000 euros por metro cuadrado. El resto de barrios de la ciudad, como Balàfia, Pardinyes, Cappont o la Bordeta, oscilan en una franja de precios que va de los 1.300 a los 1.400 euros por metro cuadrado.