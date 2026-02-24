Un nuevo mapa interactivo da los precios de vivienda por m² más precisos de España: un municipio de Lleida, en el podio de los más caros de Catalunya

Publicado por JOSEP RIBA SALVANY PERIODISTA LÉRIDA Creado: Actualizado:

El Portal Estadístico del Notariado ha lanzado un nuevo mapa interactivo que muestra los precios reales de la vivienda a todo el Estado español. La plataforma digital, de acceso gratuito y abierto a todo el mundo, se basa en los datos contenidos en las escrituras de compraventa autorizadas ante notario y ofrece una manera visual y sencilla para comparar los importes de venta de inmuebles por todo el país.

Este nuevo mapa permite consultar de manera transparente los precios reales de compraventa, no los de oferta, facilitando así la comparativa entre diferentes zonas geográficas y ofreciendo una herramienta valiosa tanto para compradores potenciales como para profesionales del sector inmobiliario.

El mapa del Portal Estadístico del Notariado en Cataluña.Portal Estadístico del Notariado

En la demarcación de Lleida, el precio medio se sitúa en 1.123 euros por metro cuadrado, la cifra más baja de Cataluña, por debajo de Barcelona (2.702 €/m²), Girona (2.165 €/m²) y Tarragona (1.461 €/m²). Esta cantidad también queda por debajo de la media estatal, que llega a los 1.909 euros por metro cuadrado, e incluso resulta inferior al precio oscense, con 1.186 €/m².

A pesar de tener un precio medio bajo, la provincia de Lleida cuenta con un municipio en el podio de los más caros de todo el Estado. Se trata de Naut Aran, en el Arán, con un importe de 6.034 euros por metro cuadrado y un precio medio de 808.290 euros por inmueble.

Esta cifra coloca Naut Aran en la tercera posición de los municipios más caros de Cataluña, sólo superado por Cadaqués, en el Alt Empordà, con 6.176 €/m², y Torrent, un pueblo muy próximo a Begur, en el Baix Empordà, con 6.912 €/m², que se confirma como el municipio con los precios más elevados del territorio catalán.

La presencia de la estación de esquí de Baqueira Beret y la proliferación de segundas residencias en la zona han contribuido a disparar los precios del metro cuadrado de las viviendas en este municipio aranés.

Los municipios más económicos de Cataluña

En el extremo opuesto, tres municipios leridanos encabezan la lista de los más económicos de Cataluña. Belianes registra un precio de 167€ por metro cuadrado, seguido de Vilanova de la Barca con 168 €/m² y L'Albagés con 182€/m², según los datos publicados por el portal notarial.

Lleida ciudad presenta diferencias muy altas de precios según barrios

La ciudad de Lleida tiene una diferencia muy clara de precios dependiendo de sus barrios. La muestra más clara está entre el barrio más caro y barato: Ciudad Jardín (2.733€/m²) y el Centro Histórico (941€/m²), respectivamente, donde el primero casi triplica el precio del segundo.

Los códigos postales 25002 y 25003 (el resto del Centro Histórico y Gardeny y la Mariola i Joc de la Bola) tienen una media también relativamente baja de precio por metro cuadrado, superando por poco los 1.000€/m². El resto de la ciudad, incluidos los barrios de Balàfia, Pardinyes, Cappont o la Bordeta, se mueven en la franja de los 1.300 a los 1.400€/m².