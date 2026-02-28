Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha podido revalidar el liderazgo entre las organizaciones representativas de la payesía catalana.

Su coordinadora nacional, Raquel Serrat, destacó que los resultados refuerzan la confianza del sector y aseguran un peso relevante del sindicato en la Mesa Agraria. Subrayó que estos comicios constituyen un ejercicio democrático fundamental para medir la representatividad del sector.

Se comprometió a seguir trabajando en cuestiones clave como el relevo generacional, el acceso al agua y a la tierra, los precios justos y la gestión de las sobrepoblaciones de fauna, con el objetivo de consolidar un campesinado arraigado en el territorio.