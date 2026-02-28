AGRICULTURA
Raquel Serrat, coordinadora nacional de Unió de Pagesos: “Se refuerza la confianza en nosotros”
Han revalidado su liderazgo en las elecciones agrarias de este viernes
Unió de Pagesos ha podido revalidar el liderazgo entre las organizaciones representativas de la payesía catalana.
Su coordinadora nacional, Raquel Serrat, destacó que los resultados refuerzan la confianza del sector y aseguran un peso relevante del sindicato en la Mesa Agraria. Subrayó que estos comicios constituyen un ejercicio democrático fundamental para medir la representatividad del sector.
Se comprometió a seguir trabajando en cuestiones clave como el relevo generacional, el acceso al agua y a la tierra, los precios justos y la gestión de las sobrepoblaciones de fauna, con el objetivo de consolidar un campesinado arraigado en el territorio.