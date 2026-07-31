La cesta de la compra sube un 0,5% en julio, según la OCU, y pide reducir a cero el IVA de los alimentos básicos

La subida de la cesta de la compra golpea la economía de las familias. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

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Los precios de los alimentos de la cesta de la compra han subido un 0,5% en julio, lo cual sitúa el coste de los productos básicos muy cerca del máximo alcanzado el mes de abril pasado, según informa a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La asociación de consumidores indica que la retirada de las ayudas a los carburantes y la electricidad, junto con la prolongación de la guerra de Irán repercuten en una nueva subida de los precios, especialmente de los alimentos frescos y los productos de droguería, según el estudio en el cual recogen la evolución de los precios de 100 alimentos frescos y en conserva, junto con los productos de droguería e higiene más comunes en ocho cadenas (Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Día, Masía, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés).

De esta manera, las partidas que más han subido de precio este julio son el pescado (2,75%), los productos de droguería e higiene (1,73%), las frutas y verduras (1,18%), las bebidas (0,65%), y, en menor medida, los lácteos (0,42%) y la carne y charcutería (0,24%), mientras que la única partida que ha bajado de precio es la de los alimentos de despensa (-0,70%), que agrupa alimentos envasados, no perecederos y básicos de larga duración.

En un contexto en el cual el IPC acumula ya una subida general del 23,9% en los últimos cinco años y de los alrededores del 36% en los alimentos para el mismo periodo, la OCU ha insistido en el Gobierno español en que reduzca el IVA a los alimentos básicos del 4% al 0%.

Considera además que la reducción del IVA tendría que incluir la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias, segundos cálculos de la OCU.