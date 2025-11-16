El Lleida cae en el campo del líder (2-0)

Publicado por Jaume Serret Creado: Actualizado:

El Lleida Deportivo ha perdido al municipal de Badalona por 2 goles en 0. El partido ha empezado con un conjunto escapulado ahogando en el Lleida en los primeros minutos, hoy vestido de amarillo. Los leridanos, sin embargo, no se han escondido y han hecho una presión alta cuando los rivales se encontraban en campo local. Sin embargo, los de Badalona han ido cogiendo confianza y han dominado el juego, haciendo que un salvador Satoca tuviera que reaccionar en varias ocasiones en un ataque y gol. El equipo de Cortés ha sido atento a la salida de pelota de los badaloneses, que, en algunas circunstancias, ha tenido errores y los de la capital del Segrià no han dudado a presionarlos para causar problemas en el área local. Los del barcelonés han ido plantándose a campo rival a pesar de la buena presión. A falta de dos minutos para llegar al final de la primera mitad, unas manos de Sempé han provocado un penalti que ha hecho poner el 1-0 en el luminoso un Josu que ha marcado al estilo ‘panenka’ con mucha sangre fría. El árbitro Joan Garcia ha silbado el final de la primera parte donde un Lleida que se ha defendido muy bien ha recibido un golpe duro en los últimos instantes de los primeros 45 minutos.

La segunda mitad, se ha visto marcada por una bajada de ritmo por parte de los locales, quiénes han salido a reservar el resultado sin jugársela. El Lleida ha bajado también las revoluciones en la presión, ejecutándola de manera laxa. Los errores en salida de pelota de los de Dólera han provocado alguna ocasión clara que hubiera podido poner el empate en uno como la ocasión que ha tenido Russo, quien ha perdonado un chute cruzado delante del portero rival Azón. Cuando parecía que el Lleida podía poner las tablas en el marcador, una centrada lateral en el segundo palo de Larrosa, la ha rematado Gómez cruzada y ha puesto el 2-0.

Con los ánimos bajos, el Lleida ha podido encajar el tercero en alguna ocasión más que Satoca y el palo han rehusado. Los cuatro minutos añadidos por Joan Garcia han llegado al final y los de Cortés no han conseguido sumar después de puntuar los primeros tres puntos la semana pasada.

La próxima semana, el Lleida se verá las caras contra un Cornellà, segundo clasificado en tres del propio Badalona. Primero de todo, leridanos y mollerussencs disputarán los decimosextos de final de la Copa Cataluña el miércoles 19 en las 19:30. El próximo día 23 tendrá lugar el partido en el Campo de Deportes contra los cornellanencs en las 17:00.