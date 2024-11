Quejas por hedores en el hospital veterinario de la Universidad de Lleida en Torrelameu

El personal que trabaja a jornada completa en el hospital veterinario de la Universitat de Lleida ubicado en Torrelameu lleva meses denunciando un fuerte hedor, que teme que pueda ser tóxico. Por ello, el comité de empresa reclamó en el último consejo de gobierno que las tres personas que trabajan en ese equipamiento sean reubicadas mientras no se encuentra una solución.

El director de la Escuela de Agrónomos, Forestales y Veterinaria, Jordi Graell, propuso en ese momento habilitar espacios en ese campus para las tres trabajadoras o bien que teletrabajen. Ayer afirmó que está a la espera de que la unidad de prevención de riesgos laborales ratifique la idoneidad de esta opción y el comité confía en que así sea. Asimismo, en este edificio hacen prácticas de cirugía y de diagnóstico por la imagen los estudiantes del doble grado de Veterinaria y Producción Animal, pero acuden de forma puntual y en principio no está previsto anularlas.

El vicerrector de Infraestructuras, Narciso Pastor, aseguró que desde el estreno de la unidad quirúrgica veterinaria se ha notado un olor “a un producto químico”, pero que en los últimos meses ha ido en aumento, por lo que llevan tiempo analizando de dónde proviene. Finalmente, han detectado que parece proceder del revestimiento de tubos de la climatización ubicados dentro del falso techo, “que no se secó bien o es defectuoso”, y aseguró que no es tóxico. Dijo que la solución pasa por habilitar un mecanismo de ventilación de esa zona y que hoy mismo técnicos estudiarán in situ la situación. Pastor dijo que entiende la “inquietud” de las trabajadoras que pasan toda la jornada soportando el hedor y por ello incide en que “por precaución”, está previsto que teletrabajen temporalmente o sean reubicadas en Agrónomos.

Por otra parte, el comité de empresa indicó que este no es el único equipamiento con un problema similar. Explicó que los operadores de informática de la unidad docente junto al Arnau de Vilanova notan hedores procedentes de la zona de ventilación, que comparten con el estabulario (un macrolaboratorio de investigación con ratones). También han solicitado su traslado, pero asegura que no han recibido respuesta.