Dos individuos atropellan con un patinete a un hombre de 70 años en un paso cebra en Lleida y huyen sin socorrer

Un vecino de Cappont de 70 años sufrió una fractura de la pelvis al ser atropellado por un patinete cuyo conductor que no le socorrió en un paso de peatones de la avenida Estudi General. Ocurrió el pasado viernes y el afectado ha denunciado el caso ante la Guardia Urbana, que lo está investigando para identificar al infractor, que podría ser imputado por los delitos de lesiones y omisión del deber de socorro.

“Ocurrió en Estudi General. Eran las 19.30 horas y regresaba a casa tras pasar la tarde con los amigos. Llovía y llevaba paraguas. Crucé la calle por el paso de cebra cuando el semáforo para los peatones se puso en verde. Solo sentí el golpe y caí al suelo. Había sido un patinete que circulaba por el carril bici y que no se paró. Iban dos personas, el que lo llevaba –con una bolsa de una empresa de reparto de comida– y otro individuo, que iba sin casco”, explica J.R.R.G., médico de profesión, que añade que “ambos pararon un momento y les dije si me podían ayudar a levantarme para que me acercaran hasta la acera. Solo lo hizo el chico que iba detrás. Pero se fueron, uno con el patinete y el otro corriendo”.

El peatón llamó por teléfono a su esposa, que lo recogió con el coche. En la clínica le diagnosticaron la lesión. “Tengo que estar inmovilizado varias semanas. Por fortuna no ha surgido ningún otro problema porque hace unas semanas fui intervenido de una trombosis venosa y debo tomar un anticoagulante, lo que podría haber agravado mi estado de salud”.

Al día siguiente interpusieron denuncia ante la Guardia Urbana, que ha abierto una investigación para identificar al usuario del patinete que le arrolló. “Unos urbanos vinieron ayer (por el domingo) a casa y me mostraron varias fotografías de personas para averiguar si alguna de ellas pudiera haber ser el autor”, afirma.