Patinetes e incivismo

No me gusta el concepto de percepción, a menudo no acostumbra a ser real, pero en el tema de los patinetes y el incivismo que aportan he pasado de la percepción a una realidad estadística. De mi entorno más próximo, siete personas han sido atropelladas por patinetes. Una señora de 69 años, con polifracturas en el brazo, pierna y cadera, necesitó tratamiento quirúrgico e ingreso de un mes y medio en el Hospital Arnau, y no hablamos de las secuelas.

La última, ayer al tarde: un patinete de un repartidor con dos ocupantes y con la mochila Just Eat atropella a un amigo médico en la acera de la Avda. Estudi General , no la ayuda y huyo dejándolo tirado al suelo. Acaba la broma ingresado en la Clínica Montserrat con fisura de pelvis y el agravante de ser una persona anticoagulada. La cosa podía haber acabado en un drama.

Que entre tantos problemas como tenemos, uno de los miedos sea el de salir a la calle y ser atropellado por un patinete nos tendría que hacer pensar. Y estamos hablando solamente de una parte del problema. Según uno de los responsables del servicio de Urgencias de Arnau, la mayoría de accidentes no afectan a los peatones, sino los usuarios.

Hay una ley sobre el tema y, a pesar de todo, ves la mayoría de los patinetes saltándose las normas: exceso de velocidad, transitar por zonas prohibidas como las aceras o en contra dirección, pasando a escasos centímetros con vehículos que no hacen ruido y que no puedes evitar hasta que los tienes encima.

Algunos, si los recriminas, te amenazan o hacen el desagradable gesto con el dedo corazón. No es suficiente con las 500 sanciones y requisar algunos vehículos. La Paeria y, en consecuencia, la Guardia Urbana tienen que actuar de manera más eficaz y continuada para que estos personajes entiendan que tienen que cumplir las normas y, si no lo hacen, están de más en nuestra comunidad.