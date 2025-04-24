Endesa libera 92 metros cúbicos por segundo en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Endesa ha intensificado la gestión hidrológica en las cuencas leridanas con la liberación de 92 metros cúbicos por segundo en la zona de la Mitjana de Lleida ciudad, según informó ayer la compañía energética. Este caudal forma parte de una operación más amplia que incluye también el desembalse de 56 metros cúbicos por segundo en las compuertas de Balaguer.

La gestión hídrica se extiende por todas las cuencas de la demarcación de Lleida. Fuentes de la compañía confirmaron que actualmente todas las centrales hidroeléctricas que Endesa opera en el Segre (Oliana), en la zona baja de la Noguera Pallaresa y en la Ribagorçana están funcionando al 100% de su capacidad. Paralelamente, se están ejecutando operaciones de desembalse en el pantano de Sopeira, situado en la cuenca de la Ribagorçana.

Esta actuación se enmarca dentro del protocolo habitual de gestión de los recursos hídricos que Endesa implementa en las cuencas fluviales donde opera. La regulación de los caudales resulta fundamental tanto para la producción eléctrica como para el mantenimiento del equilibrio hidrológico en la región, especialmente en épocas con mayores precipitaciones o deshielo.