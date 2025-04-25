¿Cuántas veces ha llegado el pantano de Rialb al 100%?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pasado martes SEGRE avanzó que el pantano de Rialb había activado el nivel 1 de emergencia por una fuga de agua en un lateral próximo a la presa, la cual libera unos siete litros de agua por segundo, 420 por minuto.

El nivel de emergencia en estadio 1 se mantendrá activo de forma preventiva mientras duren los trabajos de reparación.

La presa se inauguró en febrero del año 2000, ya hace 25 años, y hasta hoy día no se había detectado ninguna incidencia de esta magnitud. Aun así, hay que destacar que el pantano registra filtraciones desde hace más de dos décadas, ya que el año 2004 la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) detectó la presencia de fugas, cuatro años después de finalizar las obras del pantano y en pleno proceso llenado.

¿Cuántas veces el pantano ha alcanzado la cota máxima?

La ausencia de un plan de emergencia en los orígenes dilató el proceso de llenado y el embalse no alcanzó la cota máxima hasta abril del 2010, con un total de 403 hectómetros cúbicos de agua. Seguidamente, el pantano volvió a llegar a su límite el año 2014, en el 2018 y en el 2020, además de este 2025, que se ha coronado de nuevo almacenando 397 hectómetros, es decir, el 98% de su capacidad.