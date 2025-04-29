Las escuelas catalanas estarán abiertas este martes
Se espera que puedan funcionar con "normalidad"
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que este martes "las escuelas estarán abiertas" y se espera que puedan funcionar con "normalidad".
Lleida
Renfe ofrecerá billetes de Rodalies gratis este martes
redacció
Nacional i internacional
Restablecido el 77,7% de la demanda a las 2.00 horas, según Red Eléctrica
redacción
Comarcas
L’apagada deixa tirats 590 passatgers d’un Avlo a L’Albi
Marc Codinas