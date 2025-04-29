SEGRE

Las escuelas catalanas estarán abiertas este martes

Se espera que puedan funcionar con "normalidad"

Imagen de archivo de un aula vacía.

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que este martes "las escuelas estarán abiertas" y se espera que puedan funcionar con "normalidad".

