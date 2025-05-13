Técnicos inspeccionan la atracción accidentada en la feria de Lleida: "debemos analizar qué ha pasado"

Un equipo de técnicos especializados ha realizado este martes una inspección exhaustiva de la atracción "Bomber" en la feria de Lleida, donde el domingo por la noche se produjo un accidente que dejó a dos chicas de 20 y 29 años heridas. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmado que toda la documentación presentada por el propietario de la atracción estaba en regla, aunque ha puntualizado que "un mecanismo puede fallar, aunque no tendría que ser el normal pero puede fallar y en todo caso se tiene que analizar porque ha fallado".

Según ha avanzado SEGRE , el incidente se habría producido por un fallo en una plataforma de seguridad de una de las cabinas de la atracción. Esta plataforma, que tenía que permanecer bajada, se activó inesperadamente durante el arranque, hecho que provocó la activación automática del freno de emergencia. El alcalde ha confirmado que las dos jóvenes afectadas evolucionan favorablemente y ha expresado su agradecimiento por la rápida actuación de todos los servicios implicados en la emergencia.

Rápida intervención de los servicios de emergencia

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.37 horas y movilizaron tres dotaciones, pero al llegar al lugar de los hechos ya encontraron que las jóvenes habían sido liberadas de la cabina por el personal de la misma atracción. Las víctimas estaban siendo atendidas in situ por los equipos del SEM, que posteriormente las trasladaron en el CUAP de Prat de la Riba con contusiones leves en las piernas.

Una de las atracciones más imponentes del recinto

La atracción "Bombero es considerada una de las mayores y espectaculares del recinto ferial de Lleida. Se caracteriza por disponer de dos brazos mecánicos que elevan a los usuarios a gran altura mientras realizan movimientos giratorios que llegan a colocar las cabinas completamente boca abajo. La Guardia Urbana, que desplazó a varias patrullas al lugar del incidente, ha abierto diligencias de investigación para determinar las causas exactas del accidente.