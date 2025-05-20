El domingo 11 de mayo por la noche dos j\u00f3venes resultaron heridas leves en un accidente en la atracci\u00f3n \u201cBomber\u201d de las atracciones de Lleida. Seg\u00fan explic\u00f3 SEGRE, la causa fue un fallo en una plataforma de seguridad de una de las cabinas, que se activ\u00f3 de manera inesperada durante el arranque. Aunque la atracci\u00f3n contaba con toda la documentaci\u00f3n y los permisos en regla, el incidente abri\u00f3 una investigaci\u00f3n t\u00e9cnica para aclarar la cual fall\u00f3 y como se puede evitar que se repita un hecho similar.. Este tipo de atracciones, que forman parte de la Fiesta Mayor y atraen centenares de familias y j\u00f3venes, tienen que cumplir varios protocolos de seguridad. Sin embargo, situaciones como esta hacen surgir preguntas sobre si estos controles son suficientes o si habr\u00eda que reforzarlos.. Desde SEGRE queremos saber qu\u00e9 pens\u00e1is:. \u00bfCre\u00e9is que habr\u00eda que revisar los protocolos de seguridad e instalaci\u00f3n de las atracciones de las firetes de Lleida? \u00a1Participa en la encuesta de la semana!