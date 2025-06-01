Gabriel Masfurroll, propietario del Mí NovAliança: «Nunca pensamos que pacientes de Barcelona vendrían a tratarse a Lleida»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“Nunca habríamos llegado a pensar que tendríamos pacientes de Barcelona que se vienen a tratar a Lleida, hemos hecho una apuesta e invertido en infraestructuras para mantener el talento”, afirma el propietario de Clínicas Mi, Gabriel Masfurroll. Valora que “la población ha crecido y la esperanza de vida se ha alargado muchísimo, la demanda es infinita y el Estado no tiene suficiente capacidad para resolverlo todo, por lo que nos tenemos que repartir los papeles, soy un gran defensor de la colaboración público-privada. La doble cobertura genera una descarga de presión para el sector público y un punto de compensación muy deseable para mantener a los profesionales que salen del país para ir a otros mercados mejor remunerados”.

Asimismo, señala que “los seguros son mucho más baratos en España porque la mayoría de países no tienen nuestra cobertura universal”. Mi NovAliança cuenta con una plantilla propia de 297 personas, más otro centenar de trabajadores indirectos. Masfurroll explica que “la mayoría de médicos combinan la actividad pública con la privada para complementar sus sueldos, pero también hay profesionales que se dedican exclusivamente a la privada”.

En materia de personal, Mir detalla que en Avantmèdic actualmente cuentan con un total de 280 profesionales, incluyendo a los que forman parte de la plantilla propia y a otros que compatibilizan este trabajo con el de la sanidad pública o en otros centros privados como el Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport (ICATME). Como sus homólogos de los otros tres hospitales privados, Mir afirma ser partidario de aumentar el nivel de colaboración con la sanidad pública, así como también entre los propios centros privados, al entender que esto supondría un beneficio para los pacientes.



