Detenido un ladrón multirreincidente por dos robos violentos en Lleida

Una de las víctimas sufrió lesiones en la cara

Imagen de archivo de unas esposas de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes en Lleida a un ladrón multirreincidente de 43 años como presunto autor de dos robos con violencia y lesiones en el Centro Histórico de la ciudad. Según la policía,el primer hecho se produjo hacia las 06.15 horas del domingo pasado cuando el hombre asaltó a un ciudadano en la ronda Sant Martí y, después de agredirlo, le robó dinero, un teléfono móvil y la documentación, provocándole lesiones en la cara.

Poco después, según los Mossos, el individuo protagonizó un segundo robo en la calle del Parc en el cual agredió violentamente a otra persona y le robó las gafas. Después de investigar los hechos, los agentes localizaron al presunto autor hacia las 22.45 del lunes en la calle Boters.

