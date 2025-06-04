Detenido un ladrón multirreincidente por dos robos violentos en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes en Lleida a un ladrón multirreincidente de 43 años como presunto autor de dos robos con violencia y lesiones en el Centro Histórico de la ciudad. Según la policía,el primer hecho se produjo hacia las 06.15 horas del domingo pasado cuando el hombre asaltó a un ciudadano en la ronda Sant Martí y, después de agredirlo, le robó dinero, un teléfono móvil y la documentación, provocándole lesiones en la cara.

Poco después, según los Mossos, el individuo protagonizó un segundo robo en la calle del Parc en el cual agredió violentamente a otra persona y le robó las gafas. Después de investigar los hechos, los agentes localizaron al presunto autor hacia las 22.45 del lunes en la calle Boters.