Detenido tras una pelea con heridos en la Mariola de Lleida

Vista del barri de la Mariola, en què la majoria dels immobles van ser construïts durant els anys seixanta i setanta. - MAGDALENA ALTISENT

Dos hombres resultaron heridos la madrugada del sábado al domingo tras pelearse en la calle Mariola, supuestamente, con algún tipo de objeto punzante o cortante. Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso del incidente a las 3.38 horas y, según informó el mismo cuerpo policial, pudieron detener en el mismo barrio a uno de los involucrados, que se encontraba herido a raíz de la pelea.

Poco después, la policía fue alertada por parte del hospital Arnau de Vilanova de Lleida del ingreso de un hombre con heridas compatibles con la pelea denunciada. Al cierre de esta edición permanecía ingresado y la policía investigaba los motivos del suceso.