Detenido y encarcelado el principal acusado del brutal ataque a seis mossos en la Mariola de Lleida

45 días. Este es el tiempo que ha permanecido fugado I.G.G., el principal sospechoso del brutal ataque que seis agentes de los ARRO de los Mossos d’Esquadra sufrieron la medianoche del 27 al 28 de abril en la Mariola.

La Policía catalana le arrestó a las cuatro de la madrugada de ayer en un piso de los bloques Grup Mariola, apenas unos días después de que regresara a su barrio tras esconderse junto a su familia en Reus. De 35 años, con ocho hijos y con un amplio historial delictivo con una treintena de antecedentes por robos, la jueza del juzgado de Instrucción 3 de Lleida acordó apenas doce horas después prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía le imputan cuatro delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y dos delitos de lesiones graves con utilización de instrumento peligroso –una barra de grandes dimensiones–, amenazas y desórdenes públicos. El sindicato USPAC, que representa a a los policías heridos y ejerce la acusación particular, considera que es autor de seis delitos de tentativa de homicidio. La jueza decretó su encarcelamiento por la gravedad de los delitos a los que se enfrenta y sus conexiones familiares en otros puntos del país “que maximizan el riesgo de huida”.

Medidas de seguridad



El arresto de I.G.G. se produjo bajo unas fuertes medidas de seguridad, en una caso liderado por la Unitat d’Investigació de la ABP Segrià, que contó con el apoyo de los antidisturbios del ARRO y la BRIMO, la Unitat de Drons, Unitat Canina y el GEI (Grup Especial d’Intervenció), la unidad de élite de los Mossos ante la peligrosidad del investigado, que habría comentado que se liaría a tiros si le iban a detener, y las posibles reacciones en el barrio.

Eso explica la hora escogida, las cuatro de la madrugada, en un registro que se alargó durante dos horas. En el pequeño piso donde se produjo el arresto había una decena de personas, varios de ellos hijos del investigado. El operativo se llevó a cabo sin incidentes. El arrestado fue trasladado a comisaría, y a media mañana a los juzgados. En ambos espacios, los Mossos desplegaron un fuerte dispositivo para evitar altercados.

Reconoce haber estado allí



El investigado reconoció ante la jueza que había estado en el altercado y que había empujado a agentes pero negó haberles atacado. Explicó que ese día había celebrado en Gualda que uno de sus hijos había cumplido los 18 años y que, al regresar, vieron cómo un vecino estaba sufriendo un ataque epiléptico y entonces fue atacado por policías. Un relato totalmente opuesto a lo que se deduce de lo que explicaron los policías heridos, testigos y las imágenes de las que disponen los investigadores. Se considera que golpeó a cuatro en la cabeza con una barra de grandes dimensiones y produciendo heridas a otros dos junto a otros investigados, que presumiblemente serán arrestados o imputados en las próximas semanas.

Atacados por una turba



Cabe recordar que los Mossos d’Esquadra acudieron a la zona aquella medianoche de un domingo al ser alertados de una batalla campal entre dos grupos, llegando a participar unas 200 personas. La turba atacó a los agentes del ARRO, entre ellos un sargento y un cabo, de manera sorpresiva. Cuatro tuvieron que recibir puntos de sutura, 57 en su conjunto y 20 solo uno de ellos.

Los puntos claves

27 de abril: ataque

Los Mossos fueron alertados poco antes de la medianoche del domingo 28 de abril de una algarada en la calle Júpiter de la Mariola. A su llegada, la turba atacó a los policías. Seis agentes del resultaron heridos.

57 puntos de sutura

Cuatro de los agentes tuvieron que recibir puntos de suturas al ser agredidos con una barra de hierro en la cabeza. Recibieron 57 puntos en total.

Investigación

La Unitat de Investigació se hizo cargo del caso cargo del caso. Identificó al principal sospechoso, que se refugió en Reus y hace unos días regresó al barrio, siendo arrestado ayer.

Protestas de los policías

Esta agresión fue la gota que colmó el vaso por el malestar policial. Sindicatos convocaron una protesta que reunió a 300 agentes en Lleida para denunciar la impunidad de las agresiones que sufren.