“El denunciado, I.G.G., a raíz de una actuación policial de los agentes de los Mossos d’Esquadra en el barrio de la Mariola, golpeó a cuatro de ellos en la cabeza con una barra de grandes dimensiones, los cuales resultaron heridos de gravedad, quedando alguno de ellos inconsciente en el suelo y teniendo que ser arrastrado por sus compañeros para salir de allí: así también agredió a otros dos agentes produciéndoles lesiones graves, a la vez que se dirigía a ellos con términos intimidatorios junto con otros investigados en la presente causa”.

Esto es lo que dice el auto de ingreso en prisión que dictó el pasado día 11 de junio la jueza del juzgado de Instrucción 3 de Lleida para el sospechoso del brutal ataque que seis agentes de los ARRO de los Mossos d’Esquadra sufrieron la medianoche del 27 al 28 de abril en la Mariola, y al que ha tenido acceso este periódico.

Cuatro tentativas de homicidio

Cabe recordar la Fiscalía le imputa cuatro delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y dos delitos de lesiones graves con utilización de instrumento peligroso –una barra de grandes dimensiones–, amenazas y desórdenes públicos. El sindicato USPAC, que representa a a los policías heridos y ejerce la acusación particular, considera que es autor de seis delitos de tentativa de homicidio, lo que podría suponer una petición de hasta 90 años de cárcel.

La jueza decretó prisión provisional por el elevado riesgo de fuga y la gravedad de las penas. En cuanto a la investigación, los seis agentes heridos declararon ante el juzgado el 5 de mayo, una semana después de la agresión, “corroborando todos ellos la presencia de I.G.G., con un palo de grandes dimensiones, en el sitio e identificándolo como el autor de las lesiones que sufrieron”, según el auto. Además, recuerda que I.G.G. es “archiconocido” por el sistema policial ya que “le pesan una gran cantidad de antecedentes tanto policiales como judiciales”.

El investigado, como ya explicó SEGRE, reconoció ante la jueza que había estado en el altercado y dijo que había empujado a agentes pero negó haberles atacado. Explicó que vio cómo un vecino estaba sufriendo un ataque epiléptico y entonces fue atacado por policías.