La Fiscalía recurre la libertad del sospechoso de los robos e incendios en l'Horta de Lleida: "Hay un peligro grave de reiteración de hechos similares y ocultación de pruebas”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía recurrió el jueves ante la Audiencia de Lleida el auto de excarcelación del principal sospechoso de robar en cinco casas del Horta de Lleida e incendiarlas al considerar que “existen indicios más que suficientes contra el investigado”, explicaron fuentes judiciales.

También enumera otros argumentos como, por|para la gravedad de las penas de los robos con incendios a que se puede enfrentar –calculan que la petición puede ser de 30 años de prisión–, hay un elevado riesgo de fuga. Asimismo, hay un “peligro grave de reiteración de hechos similares y ocultación de pruebas”. Subsidiariamente, en caso de que la Audiencia no acepte la prisión provisional, solicita que se acuerden comparecencias semanales ante el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional. El abogado Pau Simarro, que representa dos de las familias afectadas y la Plataforma Horta Segura, también anunció que recurrirán la decisión judicial.