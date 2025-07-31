Sin fecha de repatriación para la leridana de 22 años fallecida en Malaui

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La plaza de la Paeria acogió a las 10.30 horas de ayer un minuto de silencio por la joven cooperante leridana de 22 años que falleció el domingo en un accidente de tráfico en Malaui, como avanzó SEGRE .

Entre las autoridades, estuvo presente el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, que posteriormente participó en la Junta Local de Seguridad, y que explicó qué no saben cuándo el cadáver podrá ser expatriado. “Habrá que ver si las autoridades de Malaui piden un examen médico porque ellos tienen su legislación”.

En cualquier caso, Prieto aseguró que intentarán que vaya deprisa porque “es evidente” que la familia así lo desea. Una portavoz de la familia de A.S.C. la recordó como una persona “fabulosa y fuera de serie en todos los sentidos”. La cooperante catalana herida fue trasladada ayer en avión a Sudáfrica.