Un nuevo detenido por quemar contenedores en Lleida: causó supuestamente varios fuegos en Príncep de Viana y en la Rambla de Ferran

La Guardia Urbana de Lleida ha detenido este martes por la noche al presunto autor de la crema total o parcial de seis contenedores en la calle Príncep de Viana y en la Rambla de Ferran el lunes por la noche.

El hombre, de 46 años, está acusado de los presuntos delitos de incendio y daños por los hechos que se remontan al lunes a las 23.40 horas cuando la Guardia Urbana recibió el aviso de un contenedor que quemaba en la calle Príncep de Viana, 37. Pocos minutos después, en la misma calle, se producía otro muy cerca y a las 00.27 se alertó de otro incendio en la Rambla de Ferran, 54.

La Guardia Urbana inició una investigación que, gracias a la colaboración ciudadana y la aportación de imágenes, se ha resuelto finalmente con la detención de este hombre este martes a las 21.05 en la zona de la calle Príncep de Viana.

En los últimos días se ha estado haciendo un operativo específico y conjunto de vigilancia de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra en prevención de este tipo de delitos. En este sentido, la policía local detuvo el 1 de agosto a una mujer de 32 años, vecina de Lleida, como presunta autora de la crema de 17 contenedores, la mayoría en el centro histórico de la ciudad en sólo tres días. La detención se produjo en la calle Governador Moncada, después de que fuera pillada in fraganti gracias a este operativo conjunto entre la Urbana y los Mossos d'Esquadra.