Convertir del comedor del piso en otra habitación, tendencia por la falta de alquiler: "hay personas que se aprovechan "

Marc Carbonell Lleida

Varias personas que han estado buscando alquilar una habitación recientemente constatan que, tanto en Lleida como en otras ciudades, cada vez visitan más pisos en los que los propietarios deciden convertir el comedor en una habitación más. Algunos suelen adaptar espacios escuetos en los recibidores con pequeñas mesas para paliar la falta de un espacio para comer. “Dos de los últimos cinco que he visitado eran así, pisos que en origen tenían cuatro habitaciones y ahora hay cinco sin comedor”, afirma un vecino de Lleida ciudad.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Lleida y Barcelona, Lorenzo Viñas, considera que los gobiernos “tienen que promover la participación privada de propietarios, motivarlos y no causar más extorsiones, presiones y criminalizaciones”, pero reconoce que “siempre hay personas que se aprovechan buscando la máxima rentabilidad”. Aunque no le consta que esta práctica esté muy extendida, afirma que “es exagerado” y en muchos casos hasta puede ser ilegal. “Todos los pisos cuentan con una cédula de habitabilidad en la que se indica su número de habitaciones, si se incumple tiene que haber mano dura con las inspecciones y saciones, si proceden”, valora.

Asimismo, Viñas relaciona el aumento de la demanda de habitaciones con el aumento de familias monoparentales y de la inmigración.