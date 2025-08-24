Casi un 8% de los árboles plantados el año pasado en las calles de Lleida han muerto

Un paseo por la ciudad permite observar que muchos de los árboles plantados recientemente en algunas calles están completamente secos, mientras que los que llevan años en la vía pública están verdes. Esto ocurre, por ejemplo, en Corrgidor Escofet, tanto en el tramo de Balàfia como en el de Pardinyes, y en las avenidas Balàfia y Madrid. La Paeria cifró en un 7,8% la mortaldad de los árboles que plantó el año pasado en la vía pública. En concreto, 48 de un total de 615.

Un portavoz municipal indicó que el ayuntamiento solicitará a las empresas que llevaron a cabo la plantación que los reponga, puesto que todavía está vigente el periodo de garantía. Asimismo, señaló que están evaluando los motivos por los que algunos árboles no prosperan y por el momento han determinado que las especies que han sufrido más bajas son las denominadas Liriodendron tulipifera o tulipero, Quercus ilex o encina y Laurus nobilis o laurel. Aseguró que esos árboles están adaptados a la climatología de Lleida y han recibido una frecuencia de riego quincenal durante el periodo de máximas necesidades hídricas, pero añadió que pese a ello el incremento de temperaturas y la procedencia de las plantas parecen los factores principales” causantes de la mortaldad. De hecho, el Govern alerta de que la salud de los bosques del Pirineo también está empeorando.

La Paeria recordó que en este mandato ha plantado 2.000 árboles, entre los de las calles y reforestaciones de Gardeny, la Mitjana o la Seu Vella y otros proyectos financiados con fondos Next Generation. Anunció que en otoño hay previstas más para sombrear las plazas Cervantes y Sant Jordi, la avenida del Segre, el Parc de les Vies y el bosque urbano del Secà.

A licitación nuevas plantaciones

El ayuntamiento de Lleida ha ampliado hasta el día 28 el plazo de presentación de ofertas al concurso para el suministro y los trabajos de plantación de árboles en sendas urbanas con arbolado escaso, financiadas con fondos europeos. El presupuesto base de licitación es de 142.197,24 euros, IVA incluido.